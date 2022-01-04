Российский лыжник Иван Якимушкин упал на первых километрах заключительной гонки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме. Сейчас спортсмены бегут 10-километровый коньковый масс-старт.

На одном из поворотов трассы россиянин врезался в итальянского спортсмена и не смог устоять на лыжах. Несмотря на инцидент, Якимушкин продолжает гонку.

Участники финального забега вышли на дистанцию в 17:25 по московскому времени. Прямую трансляцию соревнований можно посмотреть по ссылке здесь.

Лыжники преодолеют несколько километров по равнине, а затем начнут восхождение к вершине Альпе Чермис.

Российскую команду также представляют Александр Большунов, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко и Глеб Ретивых.