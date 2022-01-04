Российский лыжник, чемпион мира Александр Большунов занял вторую строчку рейтинга «Тур де Ски» по итогам всех гонок многодневки. Денис Спицов отметился в заключительном горном масс-старте, став серебряным призером.

Большунов не смог отыграть 2-х минутное отставание от норвежца Йоханнеса Клэбо, уступил еще три секунды, но сохранил свою вторую позицию в общем зачете. Третьим в тотале стал финский спортсмен Йиво Нисканен с проигрышем в 3 минуты и 14 секунд.

В финальной гонке «Тур де Ски» первым к финишу на Альпе Чермис пришел норвежец Шур Рете, вторым был россиянин Денис Спицов (+2,4 секунды), третьим стал немец Фридрих Мох (+18,9). Большунов в заключительном масс-старте занял седьмую позицию, проиграв 38,1 секунды.