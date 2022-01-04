Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» упустил победу в матче Единой лиги ВТБ. Команда проиграла пермской «Парме» с разницей в десять очков.

Игра состоялась в Перми в УСК «Молот» и завершилась со счетом 77:67 в пользу хозяев. Счет по четвертям 21:14, 17:9, 14:19, 25:25.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Пармы» американец Джеремайя Хилл, он набрал 19 очков. Второй результат – у его партнера по команде Эйгирдас Жукаускаса из Литвы. Он заработал 18 баллов за всю игру.

После матча в таблице Единой лиги ВТБ российский клуб остался на четвертом месте. Их соперники поднялись с седьмой строчки на пятую.

Напомним, следующий матч «Зенит» проведет в Евролиге против миланской «Олимпии» 7 января.