Завершились два периода матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и СКА. После 40 сыгранных минут петербуржцы ведут в счёте 3:1.

СКА забросил три безответные шайбы в первом периоде. Отличились Лео Комаров (8-я минута), Эмиль Галимов (9-я) и Мэт Робинсон (15-я). Во втором периоде на 35-й минуте Алекс Рич отыграл одну шайбу.

Игра проходит на «Арене Мытищи» в Подмосковье.

Этот матч — дебютный для Романа Ротенберга на посту главного тренера клуба. О его назначении стало известно сегодня. Предыдущий наставник команды Валерий Брагин назначен его ассистентом.

До этого Ротенберг уже имел опыт работы со СКА в качестве и.о. главного тренера: прошлой осенью он руководил командой, когда тренерский штаб армейцев заразился коронавирусом.

СКА в случае победы выйдет в единоличные лидеры Западной конференции. Сейчас армейцы идут вторыми с отставанием от московского «Динамо» в 1 очко.