Российский лыжник Александр Большунов проиграл Йоханнесу Клэбо в забеге в гору на решающем этапе «Тур де Ски». В масс-старте в итальянском Валь-ди-Фьемме россиянин пришёл к финишу седьмым, в то время, как норвежец был пятым. Большунов отстал от соперника на 4 секунды.

В 2019 году Большунов опередил Клэбо на 17 секунд, в 2020-м он забрался на Альпе Чермис быстрее на 1 минуту 10 секунд. В 2021-м Клэбо и вся сборная Норвегии пропустили «Тур де Ски» из-за пандемии коронавируса.

В результате Клэбо стал победителем общего зачёта «Тур де Ски», Большунов занял второе место после двух выигрышей многодневки подряд.