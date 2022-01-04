Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов планирует пробежать всю программу на Олимпийских играх в Пекине.

«Большунов настраивается на всю программу на Олимпиаде. Он неоднократно это делал. Количество дней отдыха это позволяет», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. Мужчинам предстоит провести 15-километровый забег классикой, 30-километровый скиатлон (15+15), 50-километровый марафон, эстафету 4×10 км, спринт свободным стилем и командный спринт классикой.

Большунов на Олимпиаде в Пхёнчхане взял три серебра и бронзу. Сегодня он занял второе место в общем зачёте «Тур де Ски».