Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал победу Йоханнеса Клэбо на «Тур де Ски». Норвежец сегодня, 4 января, стал победителем общего зачёта по итогам масс-старта.

«Он в такой форме, что ему можно перестать тренироваться и поехать сразу на Олимпиаду и там брать своё, — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ». — Форма у него настолько хорошая, что он нас обыгрывает в каждой гонке и с ним сложно что-то сделать».

Клэбо в сегодняшнем масс-старте в гору пришёл к финишу пятым, впервые обойдя на этой дистанции Большунова. Россиянин занял седьмое место, а в общем зачёте занял второе место, уступив лишь Клэбо.