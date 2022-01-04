Наталья Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски». Роман Ротенберг назначен на пост главного тренера СКА и провёл дебютный матч в новом статусе. Россия выиграла второй матч на ATP Cup. Новак Джокович допущен-таки до Australian Open. Баскетбольный «Зенит» проиграл в первом официальном матче в году. Самые интересные новости спорта 4 января – в дайджесте NVsport.

«Рейнджерс» обыграли «Эдмонтон», Георгиев – третья звезда матча

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев признан третьей звездой победной встречи против «Эдмонтон Ойлерз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

СКА подтвердил официальное назначение Ротенберга на пост главного тренера

Вице-президент СКА Роман Ротенберг займет место главного тренера петербургской команды.

Россиянка Гасанова сенсационно победила украинку Свитолину в Аделаиде

Российская теннисистка Анастасия Гасанова сенсационно прошла во второй круг турнира в Аделаиде.

Джокович получил медицинский допуск для участия в Australian Open

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заявил, что получил медицинское исключение для участия в Открытом чемпионате Австралии.

Россия всухую победила Австралию в рамках ATP Cup

В третьем матче Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграли в паре Джона Пирса и Люка Сэвилла — 7:6 (9:7), 3:6, 10:6.

Российские конькобежцы попали на карантин перед чемпионатом Европы

Сборная России по конькобежному спорту помещена в карантин из-за выявления случаев коронавируса в команде.

Большунов занял второе место в общем зачете «Тур де Ски», у Спицова – серебро с масс-старта

Российский лыжник, чемпион мира Александр Большунов занял вторую строчку рейтинга «Тур де Ски» по итогам всех гонок многодневки.

«Зенит» проиграл пермской «Парме» в Единой лиге ВТБ

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» упустил победу в матче Единой лиги ВТБ. Команда проиграла пермской «Парме» с разницей в десять очков.

СКА уверенно победил в дебютном матче Ротенберга и возглавил «Запад»

СКА одержал уверенную победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Итоговый счёт после трёх периодов — 5:1 в пользу петербуржцев.