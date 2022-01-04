СКА одержал уверенную победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Итоговый счёт после трёх периодов — 5:1 в пользу петербуржцев.

СКА забросил три безответные шайбы в первом периоде. Отличились Лео Комаров (8-я минута), Эмиль Галимов (9-я) и Мэт Робинсон (15-я). Во втором периоде на 35-й минуте Алекс Рич отыграл одну шайбу. В третьем сперва Лео Комаров оформил дубль (50-я), а затем Антон Бурдасов установил окончательный счёт встречи (55-я).

Матч примечателен тем, что стал первым для Романа Ротенберга в должности официального главного тренера команды. О его переходе с поста вице-президента во главу тренерского штаба стало известно сегодня, 4 января. Предыдущий наставник команды Валерий Брагин стал ассистентом Ротенберга.

Ротенберг уже руководил СКА в нескольких играх прошлого сезона, когда часть тренерского штаба заболела коронавирусом.

Победа вывела СКА на первое место в Западной конференции. Армейцы набрали 64 очка в 45 матчах и обошли на 1 очко московское «Динамо» и на 4 — «Йокерит» и ЦСКА.

«Куньлунь» остаётся худшей командой КХЛ. В 45 матчах китайский клуб набрал 25 очков и идёт последним на «Востоке».