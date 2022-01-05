Футбольный специалист Виктор Ганчаренко покунул тренерский штаб «Краснодара» по решению руководства. Также со своего поста консультанта ушел Василий Березуцкий.

По информации пресс-службы южной команды, белорусский тренер уходит с обоими помощниками. В их числе еще – Александр Ермакович. Предполагается, что договор был разорван по инициативе клуба.

Ганчаренко возглавлял коллектив с 6 апреля 2021 года, до этого он пять лет работал в московском ЦСКА.

Ранее «Краснодар» заявил об отставке наставника Руслана Зубика и тренера-аналитика Андреа Бьянки.

За первую часть чемпионата России «Краснодар» набрал 29 очков и занял пятое место в турнирной таблице. Лидерам по итогам этих игр остался петербургский «Зенит». В активе подопечных Сергея Семака – 38 баллов.