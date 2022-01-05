Российские хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» отметились результативными действиями в матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс». Михаил Сергачев заработал очко за ассист, Андрей Василевский отразил 20 бросков.

Матч на «Нэшнуайд Арене» завершился со счетом 7:2 в пользу гостей.

Больше всего очков в составе победителей набрали нападающие Ондржей Палат и Брэйден Пойнт. В их активе – по три балла.

Российский защитник Михаил Сергачев провел на льду 20 минут и 26 секунд и отдал голевую передачу. Вратарь Андрей Василевский отразил 20 из 22 бросков и показал результативность в 90,9%.

Среди проигравших голы забили Дин Кукан и Густав Нюквист. Российский защитник Владислав Гавриков провел на площадке 20 минут 47 секунд и набрал одно очко. Форвард Егор Чинахов, закрепившийся в основе, отыграл 13 минут и 14 секунд.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» лидирует в таблице Востока с 49 баллами, «Коламбус Блю Джекетс» держится только на 11-й строчке.