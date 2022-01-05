Главный тренер «Дженоа», украинский специалист Андрей Шевченко попал в список кандидатов на пост главного тренера сборной Польши после отставки португальца Паулу Соузы.

По информации Przeglad Sportowy, действующий контракт наставника с итальянским клубом может быть выкуплен. Он был рассчитан до лета 2024 года.

Президент Польской футбольной ассоциации Цезарий Кулеша проявляет личный интерес к деятельности украинского тренера, сообщает источник.

Сборная Польши в декабре объявила об уходе Паулу Соузы. Он принял решение покинуть национальную команду и возглавить «Фламенго».

Напомним, 24 марта сборная Польши сыграет с Россией в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2022 года в Катаре.