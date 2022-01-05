Сербский футбольный специалист Марко Николич стал главным кандидатом на пост тренера «Краснодара». Место освободилось после отставки Виктора Ганчаренко, о которой стало известно сегодня, 5 января.

О возможном назначении сообщает «Спорт-Экспресс». Николич сейчас не связан договоренностями с другими клубами. После увольнения из «Локомотива» его тренерская карьера была на паузе.

Николич тренировал железнодорожников с мая 2020 по октябрь 2021 года. Под его руководством коллектив взял Кубок России в сезоне-2020/21.

Напомним, вместе с Ганчаренко тренерский штаб «Краснодара» покинули Василий Березуцкий и Александр Ермакович. Белорусский наставник работал с командой с апреля 2021 года, а до этого возглавлял ЦСКА.