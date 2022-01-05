Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал самым популярным спортсменом в Санкт-Петербурге в прошедшем 2021-м году. Рейтинг составлялся по упоминаниям в СМИ.

Информацию о топ-10 списка приводит «Петербургский дневник». В него вошли не только действующие спортсмены, но и тренеры.

Сообщается, что в десятку попали два нефутбольных представителя. Среди них – фигурист и наставник Евгений Плющенко и экс-тренер СКА Валерий Брагин.

Самые популярные спортивные личности представлены здесь. В скобках указано количество упоминаний в СМИ за 2021 год.

1) Артем Дзюба, футболист «Зенита» (107 850)

2) Сергей Семак, главный тренер «Зенита» (51 993)

3) Сердар Азмун, футболист «Зенита» (36 058)

4) Евгений Плющенко, тренер по фигурному катанию (32 580)

5) Далер Кузяев, футболист «Зенита» (28 567)

6) Андрей Аршавин, директор департамента молодежного футбола ФК «Зенит» (26 914)

7) Малком, футболист «Зенита» (24 736)

8) Александр Кержаков, главный тренер ФК «Нижний Новгород», экс-футболист «Зенита» (23 453)

9) Валерий Брагин, бывший главный тренер ХК СКА (22 815)

10) Юрий Жирков, экс-игрок «Зенита» (17 596)

Ранее появилась информация о том, что Артем Дзюба может покинуть петербургский клуб. Его контракт истекает летом 2022 года, тогда он сможет уйти из «Зенита» бесплатно.