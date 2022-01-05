Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отразил 47 бросков в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флэймз». Его команда победила соперников со счетом – 6:2.

В составе победителей дублем отметился Патрик Хорнквист, также по одному голу забили Густав Форслинг, Джо Торнтон, Райан Ломберг и Лукас Карлссон. Голкипер Сергей Бобровский отразил 47 из 49 бросков, проведя на льду все 60 минут. Его показатель взятых шайб составил 95,9%.

Среди проигравших отличились Джонни Годро и Блэйк Коулмэн. Защитник Никита Задоров провел на площадке 18 минут и 4 секунды и отдал голевую передачу.

«Флорида» победила в четвертом матче подряд и закрепилась на втором месте Восточной конференции. Канадская команда входит в топ-6 Запада.