Россиянка Вероника Кудерметова успешно прошла первый раунд турнира в Мельбурне (Австралия), обыграв Викторию Кужмову из Словакии со счетом – 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 2 часа и одну минуту. Кудерметова сделала 10 эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 1 из 6 брейк-пойнтов. Ее соперница два раза подала навылет, ошиблась три раза и взяла 1 из 3 брейк-пойнтов.

Во втором круге Кудерметова встретится с японкой Нао Хибино или с американкой Мэдисон Бренгл.

Также в следующую стадию пробилась Дарья Касаткина. В первом раунде она выиграла у соотечественницы Анны Калинской. При счете 6:1, 3:0 в пользу победительницы она отказалась завершать игру. Касаткина дальше проведет матч с американкой Мэдисон Киз.