Правительство штата Виктория вместе с организацией Tennis Australia обратилось к сербскому теннисисту Новаку Джоковичу с просьбой поделиться с общественностью данными о его медицинском исключении для участия в Australian Open.

Спортсмен накануне, 4 января, сообщил, что получил необходимые документы и отправился в Австралию на соревнования.

По информации издания The Age, Джоковича просили указать, под какие критерии для въезда в страну без подтверждения статуса вакцинации подходит именно он.

В Tennis Australia сообщили, что большинство принятых заявок поступали от людей, которые перенесли коронавирус за последние шесть месяцев. Не исключается, что первая ракетка мира относится к этой категории лиц.

Напомним, сербский спортсмен выступал против обязательной вакцинации и не раскрывал свой прививочный статус.