Игроки казахского хоккейного клуба «Барыс» продолжают подготовку к игре с магнитогорским «Металлургом» в штатном режиме, несмотря на массовые беспорядки в столице. Матч КХЛ в Нур-Султане пройдет сегодня, 5 января.

О состоянии команды сообщает пресс-служба «Барыса». Отмечается, что никакие изменения в расписание не вносились. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

Казахская команда в своем последнем матче разгромила рижское «Динамо» со счетом 7:1. «Металлург Мг» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в овертайме (4:3).

В текущем сезоне коллективы встречались два раза, оба поединка остались за «магниткой». Представители Челябинской области уже досрочно вышли в плей-офф КХЛ и захватили лидерство на Востоке.

Напомним, в Казахстане продолжаются массовые протесты из-за повышения цен на газ. Ранее стало известно об отставке из Правительства президента местной хоккейной федерации.