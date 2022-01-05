Ассистент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Пеп Лейндерс заразился коронавирусом. Известно, что он сдал положительный тест перед матчем против «Арсенала».

Полуфинальная игра Кубка английской лиги запланирована на завтра, 6 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Предматчевая конференция специалистов была отменена именно из-за болезни наставника, сообщает пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте клуба.

Отмечается, что команда вновь просит перенести предстоящий матч, так как болезнь тренера сильно повлияла на подготовку коллектива.

Напомним, 1 января стало известно о положительном тесте на коронавирус у Юргена Клоппа.