Участники немецкого этапа Кубка мира по биатлону провели тренировки перед стартом соревнований в Оберхофу. Известно, что погода стабилизировалась, а первые гонки пройдут 7 января.

Вчера, 4 января, спортсмены не смогли попасть на стадион. Тренировки на трассе и стрельбище были отменены из-за неудовлетворительных погодных условиях, сообщает Матч ТВ. В Оберхофе шел дождь при достаточно высокой, не характерной для зимы, температуре воздуха.

По этой же причины организаторы изменили расписание этапа. Мужская спринтерская гонка была перенесена с 6 на 7 января. Теперь она пройдет в один день с женским стартом.

Также на этапе в Оберхофе состоятся гонки преследования, смешанная эстафета и сингл-микст. Соревнования завершатся 9 января.

К национальной сборной на этом старте присоединятся Анастасия Шевченко, Максим Цветков и Антон Бабиков.