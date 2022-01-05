Полузащитник «Краснодара» Александр Черников попал в сферу интересов клубов из чемпионата Бельгии. Пока известно только об одном предметном предложении по игроку.

По информации Sport24, «Антверпен» обратил внимание на 21-летнего российского футболиста. О дополнительных деталях и договоренностях не сообщается.

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги Черников провел 13 матчей и забил один гол. Последнюю игру перед зимней паузой против «Нижнего Новгорода» он пропускал из-за перебора желтых карточек.

Также в прошедшем году он выходил на поле за молодежную сборную России в квалификации чемпионата Европы. В матче со Словакией он вышел на 27 минут и не отметился результативными действиями, встречу с Испанией провел на скамейке.

Бельгийский «Антверпен» занимает четвертое место в турнирной таблице своего чемпионата.