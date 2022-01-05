В Австралии продолжается теннисный турнир ATP Cup. В соревнованиях принимает участие сборная России, 6 января команда встретится с итальянцами в матчах одиночного и парного разряда.

Первая игра начнется в 02:00 по московскому времени. На корт выйдут Роман Сафиуллин и итальянец Яник Синнер. До этого россиянин одержал победы в двух своих личных матчах на ATP Cup.

В 03:30 по московскому времени стартует встреча между Даниилом Медведевым и представителем Италии Маттео Берреттини. Ранее вторая ракетка мира уступила французу Уго Умберу. Однако это не повлияло на позиции команды – в паре игроки взяли оба матча.

Третья встреча россиян в этот день запланирована на 05:00 по московскому времени. Медведев и Сафиуллин поборются с Береттини и Синнером в паре.