Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, как проходит подготовка к ледовому шоу Ильи Авербуха «Снежная королева». По словам экс-спортсмена, до выступлений у него насыщенный график.

Известно, что Ягудин исполняет роль сказочника.

«Пока что всё по расписанию и по плану… Но силы как-то быстро покидают дедушку», – написал Ягудин в Stories на своей странице в Instagram.

Ранее в этом году Ягудин принимал участие в телевизионном проекте «Ледниковый период» в качестве ведущего. Он представлял участников и брал у них интервью в паре с Алиной Загитовой. Также в декабре бывший спортсмен комментировал чемпионат России по фигурному катанию.

Ягудин является олимпийским чемпионом 2002 года, четырехкратный чемпионом мира и трехкратным победителем европейского первенства.