Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что матч «Барыс» – «Металлург» состоится в Нур-Султане без допуска зрителей. Ограничения начали появляться из-за введения чрезвычайного положения в столице на фоне массовых протестов.

Ранее сообщалось, что подготовка к встрече проходит в штатном режиме.

«В связи с введением в Нур-Султане режима чрезвычайного положения и соответствующим запретом на проведение массовых мероприятий допуск зрителей на матч КХЛ №543 между «Барысом» и «Металлургом» невозможен», – сказано в сообщении.

Представители Лиги просят болельщиков оставаться дома, не покидать места пребывания. Отмечается, что возврат всех билетов будет возможен.

В текущем сезоне коллективы встречались дважды, в этих матчах триумфально выигрывала «магнитка». Представители Челябинской области ранее вышли в плей-офф КХЛ и захватили лидерство на Востоке.