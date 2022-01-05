Нападающий пражской «Славии» Ян Кухта станет игроком московского «Локомотива». Российский клуб находится на финальной стадии соглашений по трансферу.

По информации чешского издания iSport, переход футболист обойдется новой команде в млн евро. О новом игроке официально объявят в ближайшее время.

Сообщается, что «Локомотив» выиграл в трансферном поединке за игрока у английского «Сток Сити». Они предлагали сумму в пять раз меньше.

В этом сезоне Кухта отметился 32 голами за «Славию» во всех соревнованиях. Команда идет на первом месте в чемпионате страны.

Напомним, ранее появилась информация о возможном трансфере российского форварда Федора Смолова. Он мог уйти из коллектива железнодорожников в московское «Динамо».