Руководство «Краснодара» намерено пригласить иностранного специалиста на пост главного тренера. При этом также возможны варианты с возвращением Мурада Мусаева.

Сейчас клуб рассматривает три кандидатуры – грузинского наставника Шота Арвеладзе, а также бывших представителей «быков» Олега Кононова и Мурада Мусаева. Эту информацию приводит инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале. Если «Краснодар» не договорится с иностранными кандидатами, то обратится к российским тренерам до лета.

Отмечается, что в этом списке нет Марко Николича. Его рассматривали ранее, но владелец клуба Сергей Галицкий не сошелся в ним в стиле игры.

Напомним, тренерский штаб «Краснодара» покинули Виктор Ганчаренко, Василий Березуцкий и Александр Ермакович. Белорусский наставник работал с командой с апреля 2021 года, а до этого возглавлял ЦСКА.