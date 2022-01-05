Старший тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров прокомментировал состояние трассы этапа Кубка мира в немецком Оберхофе в преддверии старта первых гонок нового года.

Ранее сообщалось, что спортсмены провели тренировку на стадионе. Известно, что погода соответствует соревновательным условиям.

«Конечно, трасса еще не соответствует соревнованиям, но у меня нет сомнений, что к завтрашнему дню, с учетом того, что погода минусовая, они подготовят трассу», – приводит слова Башкирова Матч ТВ.

По его словам, трасса пока не готова целиком по длине. Также он отметил не самое лучшее качество снега.

Ранее из-за погодных условий организаторы изменили расписание этапа. Мужская спринтерская гонка была перенесена с 6 на 7 января. Теперь она пройдет в один день с женским стартом.