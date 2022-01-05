Сборная России по конькобежному спорту пропустит первый день чемпионата Европы. Спортсмены продолжат сидеть на карантине из-за выявленных случаев коронавируса.

Соревнования состоятся с 7 по 9 января в голландском Херенвене. Ранее стало известно, что в изоляцию отправили всю российскую команду.

«Очень обидно, что спортсмены, у которых не было положительных результатов теста на коронавирус, не могут принять участие в соревнованиях. По крайней мере в первый день», – цитирует исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвару Барышеву ТАСС.

По ее словам, вопрос об участии будет решен в пятницу, 7 января, после повторного тестирования.

Российские спортсмены пропустят дистанции 3 000 м, 1 000 м у мужчин и женщин и на командные спринты.