Нынешний тренер фигуристки Елизаветы Берестовской Сергей Давыдов прокомментировал состояние своей спортсменки. Известно, что она готова досрочно завершить сезон из-за травмы.

На юниорском Гран-при в Красноярске 14-летняя Берестовская заняла пятое место. В конце прошлого сезона она активно меняла тренеров: от Давыдова ушла в группу к Этери Тутберидзе, побывала на тренировке у Евгения Плющенко и вернулась в ЦСКА.

«Сейчас мы ждем, когда Лиза долечит спину, на первенстве (России) ее не будет. До конца сезона есть еще финал Кубка России, другие соревнования. Успеет восстановиться – будем на них выступать», – приводит слова специалиста Матч ТВ.

Он добавил, что проблемы начались еще до смены наставников. Травмы связаны с активным ростом и случайными небольшими, но частыми повреждениями.