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  • 02:45,  6 января 2022
Теннис
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Сборная России начала матч с Италией на ATP Cup. На корте – Сафиуллин и Синнер

Сборная России начала матч с Италией на ATP Cup. На корте – Сафиуллин и Синнер
Даниил Медведев и Роман Сафиуллин на ATP Cup Фото: официальный сайт ATP Cup

Сборная России сегодня, 6 января, проведет матчи третьего группового тура против Италии на ATP Cup в Австралии. Спортсмены выйдут на корт в личных встречах и в одном матче парного разряда.

В первой встрече Роман Сафиуллин поборется с Яником Синнером, она стартовала в 02:00 по московскому времени. Ранее теннисисты не не играли друг с другом. Россиянин пока идет без поражений на турнире в Австралии. Итальянец также успешно провел серию одиночных матчей в Австралии.

Во втором матче сразятся вторая ракетка мира Даниил Медведев и седьмой номер рейтинга Маттео Береттине. Встреча начнется не ранее 03:30 по московскому времени. Теннисисты дважды встречались за профессиональную карьеру, оба раза победа оставалась за Медведевым.

Соревновательный день сборной завершит игра в парном разряде. Она стартует не раньше 05:00 по мск.

Ранее Россия обыграла Австралию, а также по сумме матчей опередила французов. Игры с итальянцами станут заключительными на групповом этапе.

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