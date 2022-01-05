Сборная России начала матч с Италией на ATP Cup. На корте – Сафиуллин и Синнер

Сборная России сегодня, 6 января, проведет матчи третьего группового тура против Италии на ATP Cup в Австралии. Спортсмены выйдут на корт в личных встречах и в одном матче парного разряда.

В первой встрече Роман Сафиуллин поборется с Яником Синнером, она стартовала в 02:00 по московскому времени. Ранее теннисисты не не играли друг с другом. Россиянин пока идет без поражений на турнире в Австралии. Итальянец также успешно провел серию одиночных матчей в Австралии.

Во втором матче сразятся вторая ракетка мира Даниил Медведев и седьмой номер рейтинга Маттео Береттине. Встреча начнется не ранее 03:30 по московскому времени. Теннисисты дважды встречались за профессиональную карьеру, оба раза победа оставалась за Медведевым.

Соревновательный день сборной завершит игра в парном разряде. Она стартует не раньше 05:00 по мск.

Ранее Россия обыграла Австралию, а также по сумме матчей опередила французов. Игры с итальянцами станут заключительными на групповом этапе.