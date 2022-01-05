Английская футбольная лига сообщила о переносе первого полуфинального матча Кубка национальной лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем». Причиной стала вспышка коронавируса в команде гостей.

Встреча была запланирована на 6 января на 22:45 по московскому времени.

Об изменении расписания сообщает пресс-служба Лиги в официальном Твиттере. Решение было принято после запроса «Ливерпуля». В начале месяца стало известно о положительном тесте на COVID-19 у главного тренера Юргена Клоппа. Сегодня, 5 января, такой же диагноз получил его ассистент Пеп Лейндерс. В команде болеет не только тренерский состав, но и игроки.

Следующий полуфинальный матч состоится 13 января по прежнему расписанию. Перенесенная встреча назначена на 20 января.