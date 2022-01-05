Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович прибыл в Мельбурн для участия в турнире «Большого шлема». Сообщается, что у него неправильно оформлены документы для въезда в страну.

Ранее спортсмен получил медицинское исключение для того, чтобы выступить на Australian Open с 17 по 30 января. Критерий, под который попал спортсмен, не называется публично.

По информации издания The Age, пограничная служба просила поручиться за Джоковича у правительства штата Виктория, но местные власти ответили отказом. Допускается, что это нежелание связано с выступлением серба против вакцинации от коронавируса.

Источник отмечает, что представители пограничной службы все равно могут впустить Джоковича в страну.

Напомним, Джокович до сих пор не раскрыл свой прививочный статус.