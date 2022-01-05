В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА одержал победу над «Нефтехимиком». Армейцы вырвали очки только в овертайме.

Встреча на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев.

Счет в матче был открыт только под конец второго периода. На 39-й минуте забил Вячеслав Лещенко из «Нефтехимика». На 43-й минуте в большинстве отметился Михаил Григоренко, ему удалось сравнять счет.

Решающий гол за семь секунд до конца овертайма забил игрок москвичей Лукас Валльмарк. В это время вратарь армейцев отправился на скамейку для создания преимущества полевых хоккеистов.

В следующем матче регулярного чемпионата ЦСКА примет «Витязь». «Нефтехимик» на выезде сыграет с «Сочи». Обе встречи состоятся 7 января.