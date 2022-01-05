Российская конькобежка Елена Лаленкова, участница чемпионата Европы в голландском Херенвене, рассказала о карантине национальной команды перед стартом соревнований.

Турнир запланирован на 7-9 января. Российские спортсмены пропустят его первый день из-за продолжающегося карантина. Известно, что изолирована вся команда, хотя положительные тесты были только у нескольких человек.

«У меня прививки сделаны, официально диагностирован перенесенный ковид, мы ни с кем не контактировали, сдали столько ПЦР и столько антигенов… Но нас закрыли и те доводы, которые действовали в прошлом году, когда мы сидели в «пузыре» и все было еще жестче, уже не принимаются», – приводит слова Лаленковой Матч ТВ.

Она добавила, что приходится проводить тренировки в номере отеля. Представители сборной привезли четыре доски и велосипед. По ее мнению, в таких условиях практически невозможно работать.