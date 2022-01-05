Московский «Спартак» обыграл на выезде «Сибирь» в очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Красно-белые собрали триумфальную серию из пяти матчей после победы в серии буллитов.

Встреча в Новосибирске завершилась победой гостей со счетом 2:1. Исход игры определился только по броскам с линии.

В основное время команды обменялись голами и сделали ничью. На 39-й минуте забил игрок москвичей Дмитрий Вишневский, у соперников отметился Денис Голубев. Решающий буллит у красно-белых забил шведский защитник Тим Хид.

После 46-й игры сезона «Спартак» занимает промежуточное седьмое место в таблице Западной конференции. «Сибирь» располагается на шестой строчке Востока с 53 очками. Следующие матчи этих команд пройдут 9 января.