Пресс-служба немецкой «Баварии» сообщила о новых случаях коронавируса в команде. Сейчас в коллективе – девять инфицированных игроков.

Последним из них стал канадский защитник Альфонсо Дэвис. Известно, что он находится на самоизоляции и в хорошем самочувствии.

Помимо североамериканца, в этот список вошли Мануэль Нойер, Кингсли Коман, Корантен Толиссо, Омар Ричардс, Люка Эрнандес, Танги Ньянзу, Лерой Сане и Дайо Упамекано.

Ближайший матч «Баварии» в Бундеслиге должен состояться в пятницу, 7 января. Они сыграют с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.

В таблице немецкого чемпионата «Бавария» лидирует с большим отрывом, набрав 43 балла. Их будущий соперник близок к зоне вылета из высшего дивизиона, команда расположилась на 14-м месте.