Президент «Краснодара» Сергей Галицкий решил попрощаться с главным тренером Виктором Ганчаренко. Клуб – в поиске иностранного наставника. Первая ракетка мира Новак Джокович добрался до Мельбурна, но столкнулся с визовыми проблемами. Самые интересные новости спорта за 5 января – в традиционном дайджесте NVsport.

«Краснодар» разорвал контракт с Ганчаренко, Березуцкий ушел вместе с ним

Футбольный специалист Виктор Ганчаренко покунул тренерский штаб «Краснодара» по решению руководства. Также со своего поста консультанта ушел Василий Березуцкий.

Джокович добрался до Мельбурна, теперь у него начались проблемы с визой

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович прибыл в Мельбурн для участия в турнире «Большого шлема». Сообщается, что у него неправильно оформлены документы для въезда в страну.

Шевченко может стать тренером польской сборной перед стыками ЧМ-2022 с Россией

Главный тренер «Дженоа», украинский специалист Андрей Шевченко попал в список кандидатов на пост главного тренера сборной Польши после отставки португальца Паулу Соузы.

«Краснодар» может вернуть Мусаева, если не найдет иностранного тренера

Руководство «Краснодара» намерено пригласить иностранного специалиста на пост главного тренера. При этом также возможны варианты с возвращением Мурада Мусаева.

Матч «Барыса» пройдет без зрителей, встреча под угрозой отмены из-за режима ЧП

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что матч «Барыс» – «Металлург» состоится в Нур-Султане без допуска зрителей. Ограничения начали появляться из-за введения чрезвычайного положения в столице на фоне массовых протестов.

Российские конькобежцы останутся на карантине в первый день чемпионата Европы

Сборная России по конькобежному спорту пропустит первый день чемпионата Европы. Спортсмены продолжат сидеть на карантине из-за выявленных случаев коронавируса.

Власти Австралии попросили Джоковича рассказать об основаниях для медисключения

Правительство штата Виктория вместе с организацией Tennis Australia обратилось к сербскому теннисисту Новаку Джоковичу с просьбой поделиться с общественностью данными о его медицинском исключении для участия в Australian Open.

«Локомотив» согласовал трансфер нападающего «Славии» Яна Кухты

Нападающий пражской «Славии» Ян Кухта станет игроком московского «Локомотива». Российский клуб находится на финальной стадии соглашений по трансферу.

Матч «Арсенал» – «Ливерпуль» в Кубке лиги перенесен из-за вспышки коронавируса

Английская футбольная лига сообщила о переносе первого полуфинального матча Кубка национальной лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем». Причиной стала вспышка коронавируса в команде гостей.