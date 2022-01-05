«Барыс» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 3:2. Голами у победителей отметились Джо Морроу (32-я минута), Томаш Юрчо (38-я) и Роман Старченко (54-я). У «Магнитки» отличились Андрей Чибисов (11-я) и Брендан Лайпсик (37-я).

Игра прошла при пустых трибунах. Причиной стал режим чрезвычайного положения, введённый в столице Казахстана Нур-Султане на фоне массовых уличных протестов. В КХЛ обсуждали возможность переноса встречи, но в итоге она состоялась в назначенный срок.

«Барыс» занимает восьмое место в Восточной конференции с 46 очками в 46 играх. «Металлург» идёт вторым на «Востоке», имея в активе 68 баллов в 46 матчах. У лидера «Трактора» больше на 1 очко и 1 игру.