«Валенсия» вышла в 1/8 финала Кубка Испании. В игре 1/16 финала «летучие мыши» взяли верх над «Картахеной» со счётом 2:1.

Счёт открыл хавбек «Валенсии» Карлос Солер на 35-й минуте. На 75-й представитель испанской сегунды забил ответный мяч — отличился Альфредо Ортуно.

На 71-й минуте в составе «Валенсии» появился хавбек сборной России Денис Черышев. Именно он провёл победный мяч на третьей добавленной минуте, избежав дополнительного времени.

Гол стал для Черышева первым в составе «Валнсии» почти что за два года. Последний раз он забивал в феврале 2020 года в матче Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:4).