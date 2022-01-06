Российская конькобежка, серебряный призер Олимпийских Игр Ольга Фаткулина объявила, что пропустит чемпионат Европы в Нидерландах из-за выявленного коронавируса.

Соревнования начнутся в пятницу, 7 января. Отечественная команда остается на карантине из-за положительных тестов на COVID-19 у нескольких участников турнира. Он завершится только в день старта чемпионата Европы.

«Сюда прилетела и сдала положительный тест. Теперь на карантине. Мне очень обидно, но я научилась смиряться с тем, что есть и благодарю господа бога, что это случилось сейчас, а не на Олимпиаде в Пекине», – цитирует Фаткуллину Матч ТВ.

Спортсменка добавила, что продолжает тренировки в гостиничной номере в изоляции: делает ОФП и поддерживает форму.

Фаткуллина скорее хочет вернуться в Россию для подготовки к Олимпиаде-2022 в Пекине. Игры состоятся в Китае с 4 по 20 февраля.