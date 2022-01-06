По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было отмечено 15 316 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

К 6 января выявлено всего 10 601 300 случаев заболевания. Также известно о выздоровлении 9,624 млн человек. Еще 313 817 человек скончались от коронавируса в стране.

На утро 6 января в Москве было выявлено 2357 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 1286 новых случаях. В Московской области появилось еще 742 человека, заболевших коронавирусом. Место в четверке также занимает Челябинская область с 411 инфицированным пациентом.

Во многих регионах страны за сутки заболело коронавирусом более 100 человек, минимальное число в Ненецком АО – 3 человека.