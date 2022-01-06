Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал скандал с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Спортсмен отметил, что решение должно зависеть от подлинности документов, а не от отношения к позиции серба.

По приезде в Австралию Джокович не смог пройти пограничный контроль из-за проблем при оформлении визы. Предполагается, что теннисиста могут депортировать из страны после решения суда.

«Если у Новака был справедливый медотвод, он должен быть здесь. Если нет, то нет», — сказал Медведев на пресс-конференции турнира ATP Cup в Мельбурне.

Джокович получил медотвод, позволяющий не предоставлять информацию о вакцинации от коронавируса.

Ожидается, что итоговое решение по его делу будет принято в понедельник, 10 января.