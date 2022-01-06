Руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение о переносе матча между «Барысом» и «Ак Барсом» в регулярном чемпионате. Известно, что он пройдет на территории России из-за чрезвычайного положения в Казахстане.

Там продолжаются массовые протесты из-за повышения цен на газ, перешедшие в политические недовольства властью.

«В связи с нестабильной обстановкой в Казахстане лига приняла решение о том, что матч «Барыс» – «Ак Барс» 17 января 2022 года состоится на территории Российской Федерации и рассматривает вариант проведения матча в Казани», – говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Отмечается, что все положения по организационным моментам будут опубликованы дополнительно.

Накануне, 5 января, в Нур-Султане «Барыс» принимал магнитогорский «Металлург». Российская команда столкнулась с проблемами со связью и вылетом из Казахстана.