Нападающий бразильского «Фламенго» Габриэл Барбоза не присоединится к петербургскому «Зениту». Футболист проиграл конкуренцию другим кандидатам сине-бело-голубых.

По информации Metaratings.ru, представители 25-летнего игрока не начинали переговоры с российским клубом. Причина срыва возможного трансфера – отсутствие интереса тренерского штаба «Зенита».

Ранее Sky Sports сообщал о готовности петербуржцев к выкупу бразильца за 30 миллионов евро. Оказалось, что у Сергея Семака и руководства команды появились другие кандидаты на эту позицию.

В 2021 году Барбоза принял участие в 43 играх во всех турнирах, забил 29 голов и сделал 9 передач.

За «Зенит» сейчас выступают бразильские игроки Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо и Малком.