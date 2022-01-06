Испанский теннисист, экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль пробился в четвертьфинал турнира в Мельбурне (Австралия). Он одержал свою первую победу с августа 2021 года.

Матч между Надалем и литовцем Ричардасом Беранкисом завершилась спустя полтора часа со счетом – 6:2, 7:5.

Испанец сделал три эйса, столько же на счету его соперника. Надаль сделал две двойные ошибки, Беранкис – на одну больше. У победителя в активе – 5 из 8 брейк-пойтнов, у проигравшего теннисиста – 2 из 2.

За выход в полуфинал Надаль сыграет с победителем пары Алексей Попырин (Австралия) – Таллон Грикспор (Нидерланды).

Последнюю победу в официальном матче испанец одержал в Вашингтоне (США) в августе 2021 года. Тогда он обыграл американца Джека Сока в 1/16 финала турнира. После Надаль травмировался и проходил долгую реабилитацию.