Российская теннисистка Дарья Касаткина примет участие в четвертьфинале турнира WTA в Мельбурне (Австралия). В 1/8 соревнований она победила американку Мэдисон Киз со счетом – 7:6 (7:4) 2:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Касаткина оформила два эйса, сделала семь двойных ошибок и реализовала 6 из 20 брейк-пойнтов. Ее соперница девять раз подала навылет, трижды ошиблась и взяла 7 из 18 брейк-пойнтов.

Далее Касаткина встретится с победительницей из пары Нурия Парризас-Диас (Испания) – Клер Лиу (США). Следующий матч пройдет завтра, 7 января.

Ранее стало известно, что Карен Хачанов попал в четвертьфинал соревнований в Аделаиде, а российская команда дошла до 1/2 финала командного ATP Cup.