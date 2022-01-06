Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявила о готовности помогать казахстанским фигуристам с подготовкой к Олимпийским Играм в Пекине-2022. Это предложение возникло на фоне введения чрезвычайного положения в их стране.

Сообщается, что база сборной команды находится в Алма-Ате, где сохраняется напряженная обстановка и продолжаются массовые беспорядки.

«Мы готовы помочь фигуристам из Казахстана, сделаем совместные тренировки, чтобы они нормально готовились к Олимпиаде», – приводит слова генерального директора ФФККР Александра Когана ТАСС.

Отмечается, что казахстанским фигуристам могут предоставить лед на базе ЦСКА в Москве.

Олимпийские Игры в Китае запланированы на 4-20 февраля.