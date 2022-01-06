Первая ракетка мира Новак Джокович был направлен австралийскими властями в отель для беженцев в Мельбурне. Ожидается, что решение по его делу будет принято в понедельник, 10 января.

О ситуации сообщает журналист The Guardian Кейт Келли в своем Твиттере.

По информации источник, в это же гостинице проживают не менее 46 беженцев. На фасаде здания присутствуют граффити, описывающие условия содержания в этом месте.

«Бесплатные пытки, заходите. 30 человек пытали сутками», – гласят надписи на стенах отеля.

Также известно, что новое место жительства теннисиста окружили болельщики из разных стран. В толпе заметны флаги разных стран, в том числе и России.

Напомним, Джокович будет депортирован из Австралии из-за неправильно оформленных документов.