Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон не примут участия в чемпионате Европы. Мировые рекордсмены в танцах на льду продолжат подготовку к Олимпиаде-2022 в Пекине.

О пропуске соревнований сообщает пресс-служба французской федерации фигурного катания в Твиттере.

Основной причиной стало опасение заражения коронавирусом во время массовых соревнований в преддверии Олимпийских Игр.

Чемпионат Европы по фигурному катанию должен состояться с 10 по 16 января в Эстонии. Олимпиада-2022 пройдет в Китае с 4 по 20 февраля.

Ранее пара одержала победу на национальном чемпионате. Фигуристы остались первыми по итогам двух прокатов, несмотря на падение девушки. В сумме они набрали 229,96 балла.