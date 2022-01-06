Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон не примут участия в чемпионате Европы. Мировые рекордсмены в танцах на льду продолжат подготовку к Олимпиаде-2022 в Пекине.
О пропуске соревнований сообщает пресс-служба французской федерации фигурного катания в Твиттере.
Основной причиной стало опасение заражения коронавирусом во время массовых соревнований в преддверии Олимпийских Игр.
Чемпионат Европы по фигурному катанию должен состояться с 10 по 16 января в Эстонии. Олимпиада-2022 пройдет в Китае с 4 по 20 февраля.
Ранее пара одержала победу на национальном чемпионате. Фигуристы остались первыми по итогам двух прокатов, несмотря на падение девушки. В сумме они набрали 229,96 балла.
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