Российская фигуристка, чемпионка мира в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию в откровенном наряде в своей социальное сети. Снимок появился на странице спортсменки в Instagram.

Туктамышева спросила у подписчиков, какие подарки они нашли под ёлкой на Новый год.

«У кого-то продолжаются праздники, а у кого-то уже сборы с 3 января… Расскажите, какие подарки нашли под ёлкой? У кого был самый неожиданный и необычный подарок?», – написала фигуристка.

В комментариях к посту сразу же появились комплименты.

«Лучшим подарком на нг была бы твоя поездка на ОИ», – самое популярное высказывание под новой фотографией.

«Лиза, ты невозможно красивая», – отметили фанаты.

Напомним, Туктамышева стала седьмой на предолимпийском чемпионате страны. Она не попала в состав основной команды на международные старты текущего сезона.